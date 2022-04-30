Патрик Беверли: «Чувствую, что Д’Анджело Расселл мог сыграть лучше»

Разыгрывающий «Миннесоты» прокомментировал игру своего одноклубника Д’Анджело Расселла в шестом матче серии плей-офф против (106:114, 2-4).

«Я чувствую, что он мог бы закончить серию лучше. Все это чувствовали, он сам это чувствовал. Он нам очень нужен, и это был один из тех моментов. Он вынесет из этого урок», – заявил Беверли.

Расселл завершил шестую встречу серии с показателями 7 очков (3-7 с игры, 1-3 трехочковых), 4 передачи, 3 перехвата и 1 подбор за 27 минут на площадке. В шести матчах плей-офф-2022 он набирал в среднем 12 очков и 6,7 передачи.

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