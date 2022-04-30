Карл-Энтони Таунс: «Энтони Эдвардс – особенный, интересно посмотреть на него в будущем»

Теги Мемфис Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс высоко оценил игру своего одноклубника Энтони Эдвардса в первом раунде плей-офф против «Мемфиса» (2-4).

«Он действительно особенный. То, что он делает в таком возрасте, говорит о многом. Большая честь иметь возможность играть с ним. Мне очень хочется посмотреть, каким он станет в будущем», – заявил Таунс.

В своем первом плей-офф НБА Эдвардс набирал в среднем 25,2 очка, 4,2 подбора и 3 передачи при реализации 40,4% трехочковых.

Показатели Таунса в матчах на вылет составили 21,8 очка, 10,8 подбора и 2 блок-шота в среднем за матч.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022

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