Карл-Энтони Таунс: «Энтони Эдвардс – особенный, интересно посмотреть на него в будущем»

Центровой «Миннесоты» высоко оценил игру своего одноклубника в первом раунде плей-офф против (2-4).

«Он действительно особенный. То, что он делает в таком возрасте, говорит о многом. Большая честь иметь возможность играть с ним. Мне очень хочется посмотреть, каким он станет в будущем», – заявил Таунс.

В своем первом плей-офф НБА Эдвардс набирал в среднем 25,2 очка, 4,2 подбора и 3 передачи при реализации 40,4% трехочковых.

Показатели Таунса в матчах на вылет составили 21,8 очка, 10,8 подбора и 2 блок-шота в среднем за матч.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022