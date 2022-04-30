Стивен Эй Смит – о Кайри: «Один из самых бредовых спортсменов в американской истории»

Телеведущий Стивен Эй Смит высказался о разыгрывающем «Нетс» .

Ирвинг ранее раскритиковал современные СМИ.

«Мы наблюдаем одного из самых бредовых спортсменов в американской истории. Он не прав уже потому, что с такой гордостью рассказывает всем остальным, что они проиграли. Ты можешь попытаться выставить эту ситуацию, Кайри, как тебе хочется. Но к чему это сводится, и что действительно важно для всех: ты не желаешь появляться на работе. Ты хочешь делать все по-своему, получая при этом чужие деньги. А когда тебе указывают на это, мы оказываемся марионетками. Кайри смотрит на нас свысока, потому что мы хотим видеть, как он играет в баскетбол. И мы требуем, чтобы ты играл. Но прямо сейчас сезон для Ирвинга окончен. Теперь его ждет шестимесячный отпуск.

Итак, он хочет делать свою работу только на собственных условиях. Он вернулся только после изменений в правилах целого города. И хотя у Кайри в этом сезоне были шикарные матчи, были и те, в которых у него не получалось. И он сам на камеру рассказывал, что ему не хватало сил, ноги не те. Чем же, черт возьми, ты занимался в свободное время? Или это выходит за рамки приличия задавать такой вопрос? А потом ты начинаешь извергать эту чепуху в твиттере, для чего? Потому что СМИ, которым платят за освещение этого вида спорта, задают тебе вопросы по поводу вида спорта, в котором ты добровольно подписался участвовать!» – заявил Стивен Эй Смит.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство