Кайри Ирвинг – о СМИ: «Когда вы станете ментально свободными, это расистское общество мало чем сможет вас удивить»

Разыгрывающий раскритиковал современные СМИ в серии сообщений в твиттере.

«Когда я вижу, как мое имя или имена моих братьев/сестер упоминаются в средствах массовой информации, я возвращаюсь к моим исследованиям на тему того, кем они являются. Их работа состоит в том, чтобы КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ, и все это ради извлечения выгоды из обсуждений и дискредитации, а также проявления неуважения к жизням людей ради развлечения.

Я обвиняю кукловодов, а не марионеток. Марионетки только и делают, что совершают телодвижения в обществе, пытаясь завоевать популярность и общественное мнение. Что за жизнь! 🤷🏾‍♂️

Мое имя стоит миллиарды для этих медиа-корпораций. Мои братья и сестры, которые занимаются этим, точно знают, что я имею в виду.

Когда вы станете ментально и духовно свободными, это извращенное/расистское общество мало чем сможет вас удивить.

Мои предки отдали всю мудрость и истину, чтобы эти планы были разоблачены. Когда вы точно знаете, кем они являются, им не отмыться от грязи.

Многие из этих медиа-корпораций зарабатывают деньги, унижая героев ЧЕРНОГО/Африканского/Коренного населения. Они процветают за счет этого, а затем продают это нам, выбирая человека или группу людей, вызывая споры о них и выставляя это на всеобщее обозрение.

Просто наблюдайте за всеми этими людьми, которые просыпаются каждый день и рассказывают о жизни людей по телевидению и в социальных сетях, извлекая из этого прибыль. Потом они оправдывают свою деятельность тем, что им платят за то, что они говорят о своих чувствах 🤷🏾‍♂️ Лол как будто эти люди живут в фэнтезийном мире», – написал Ирвинг.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство