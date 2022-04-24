Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинга нужно продлевать на год, нельзя давать ему многолетний контракт»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал разыгрывающего за пропуск большого количества матчей.

«Я бы никогда не выдал Кайри Ирвингу многолетний контракт снова. Он потерял доверие к себе. Вы должны каждый раз продлевать его на один год. Не имеет значения, сколько он будет получать, важно дать ему всего один год. Вы должны быть уверенны, что он будет работать.

Он провел более 60 матчей лишь в 4 сезонах НБА из 11. Он большой специалист в том, чтобы прогуливать работу. Нужно быть сумасшедшим, чтобы дать ему многолетний контракт», – заявил Эй Смит.

Ирвинг имеет опцию игрока на сезон-2022/23 (36,7 миллиона долларов) в контракте с «Нетс».

Разыгрывающий воздерживался от приема пищи перед вторым матчем серии плей-офф против (0-3) по религиозным соображениям. Также Кайри пропустил большую часть домашних матчей регулярного чемпионата-2022 из-за отказа от вакцинации.

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