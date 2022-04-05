Стивен Эй Смит сослался на фейковый аккаунт, описывая напряженность между Ирвингом и Харденом

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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит сослался на фейковый аккаунт Ballsack Sports, описывая напряженность между бывшими одноклубниками по «Нетс» Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом.

В феврале выдумывающий различные истории аккаунт Ballsack Sports написал о том, что между Ирвингом и Харденом во время тренировки случился конфликт после того, как плеймейкер назвал товарища по команде «сдувшимся». Отмечалось, что это привело к ухудшению отношений между звездными баскетболистами.

Стивен Эй Смит сослался на эту историю в понедельник во время эфира First Take вместе с Мэджиком Джонсоном.

«Особенно когда Кайри посмотрел ему в лицо и, как сообщают, сказал ему, что он сдулся. Он сказал ему это. Отчасти это является причиной того, что случилось в «Бруклине», – сказал Стивен Эй в эфире.

Ballsack Sports посмеялся над журналистом в твиттере: «😭😭😭😭 «как сообщают».

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»

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