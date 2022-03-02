Стивен Эй Смит: «Нужно разрешить Кайри Ирвингу играть в домашних матчах. Этот закон Нью-Йорка – фикция и глупость»

Известный спортивный эксперт , который критиковал Кайри Ирвинга за отказ от вакцинации, выступает за то, чтобы разрешить разыгрывающему играть в домашних матчах.

«Я критиковал Кайри Ирвинга за отказ от вакцинации. Я не отказываюсь от своих слов. Но это не значит, что Нью-Йорк поступил с ним правильно. Они не должны были запрещать ему играть в «Барклайс-центре». Этот закон Нью-Йорка – фикция и глупость. Мэр Нью-Йорка должен заняться этим вопросом.

Даже комиссионер Адам Сильвер заявлял, что немного сбит с толку этим законом. Либо вы должны быть привиты, чтобы играть в закрытом помещении в Нью-Йорке, либо нет.

Нужно разрешить Кайри Ирвингу играть, причем немедленно», – сказал Смит.

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