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    Стивен Эй Смит: «Нужно разрешить Кайри Ирвингу играть в домашних матчах. Этот закон Нью-Йорка – фикция и глупость»

    Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг Стивен Эй Смит Баскетбол

    Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит, который критиковал Кайри Ирвинга за отказ от вакцинации, выступает за то, чтобы разрешить разыгрывающему «Бруклина» играть в домашних матчах.

    «Я критиковал Кайри Ирвинга за отказ от вакцинации. Я не отказываюсь от своих слов. Но это не значит, что Нью-Йорк поступил с ним правильно. Они не должны были запрещать ему играть в «Барклайс-центре». Этот закон Нью-Йорка – фикция и глупость. Мэр Нью-Йорка должен заняться этим вопросом.

    Даже комиссионер Адам Сильвер заявлял, что немного сбит с толку этим законом. Либо вы должны быть привиты, чтобы играть в закрытом помещении в Нью-Йорке, либо нет.

    Нужно разрешить Кайри Ирвингу играть, причем немедленно», – сказал Смит.

    Беспорядки в Бруклине: поклонники Кайри Ирвинга, который так и не привился, шумно протестовали и чуть не прорвались на арену

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