Крис Пол ввел комендантский час для игроков «Финикса» во время гостевых матчей в Новом Орлеане

Разыгрывающий «Финикса» ввел комендантский час для своих партнеров по команде, когда они находились в во время серии первого раунда плей-офф, рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в своем подкасте.

Комендантский час был инициативой исключительно Пола, а не тренерского штаба. 36-летний игрок обустроил гостиничные номера, чтобы он и его партнеры по команде могли смотреть другие матчи плей-офф и играть в карты.

«Санз» выбили «Пеликанс» из плей-офф благодаря гостевой победе в шестом матче (115:109, 4-2). Пол набрал 33 очка, реализовав 14 из 14 с игры, сделал 8 передач и 5 подборов.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

Урок истории из книги «Seven Seconds or Less». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта