Девин Букер: «Если летит, надо бросать из любых положений. 14 из 15 лучше, чем 14 из 14 с игры»

Защитник «Санз» в шутливой форме прокомментировал рекордный показатель реализации бросков у в шестом матче серии с «Пеликанс» (115:109, 4-2).

Пол выдал 14 из 14 с игры и набрал 33 очка.

«Если летит, надо бросать вообще из любых положений, таков мой подход, я верю в это. Как по мне, 14 из 15 смотрится лучше, чем 14 из 14 с игры.

Мне не суждено провести такую же игру, идеальную», – заявил Букер с улыбкой.

Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство