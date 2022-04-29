Девин Букер вернулся в строй после трех пропущенных матчей

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Звездный защитник «Финикса» Девин Букер в четверг вернулся в строй после трех пропущенных матчей из-за травмы подколенного сухожиля.

В шестом матче серии с «Новым Орлеаном» (115:109, 4-2) Букер набрал 13 очков (5 из 12 с игры), 5 подборов и 3 передачи за 32 минуты.

Букер провел первый матч за 9 дней.

«Здорово, что он вернулся. «Пеликанс» серьезно давили на нас по ходу всей серии, особенно в последних трех матчей, было нелегко. Его важный 3-очковый в концовке – кажется, они забыли или не поняли, кто это такой. Но они оставили его одного и я отдал ему мяч», – сказал разыгрывающий Крис Пол.

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