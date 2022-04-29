Хосе Альварадо получил фол в концовке, когда Крис Пол повредил ему зуб ударом локтя

Защитник «Пеликанс» получил фол в концовке шестого матча с «Санз» (109:115, 2-4), когда защищался против лидера соперника .

При счете 104:108 за 1 минуту до сирены Альварадо получил удар локтем по лицу от Пола, в результате чего у него оказались повреждены зуб и губа.

Альварадо продемонстрировал повреждение главному тренеру команды Уилли Грину и судье, пытаясь повлиять на решение наказать его персональным замечанием. У «Нового Орлеана» не было возможности запросить повтор, так как Грин уже воспользовался тренерским «челленджем» ранее.

«Пол – игрок Зала славы. Я уважаю это. Но нельзя творить такую ерунду. У меня скол на зубе.

Что мне теперь делать? Вернусь домой, лягу в кровать, проснусь и пойду к стоматологу, восстановлю зуб и буду улыбаться все лето», – сказал Альварадо.

В шестом матче 36-летний Пол реализовал рекордные 14 из 14 с игры и 4 из 4 с линии.

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