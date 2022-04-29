Хосе Альварадо: «Теперь Крис Пол знает мое имя»

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Защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо после завершения серии с «Санз» (2-4) отдал должное разыгрывающему Крису Полу, выразив при этом мнение, что своей игрой заслужил уважение звездного игрока.

«Крис Пол – игрок уровня Зала славы. Но теперь он знает мое имя», – сказал Альварадо.

При этом Пол во время пресс-конференции после шестой встречи с трудом произнес фамилию незадрафтованного игрока, отметив при этом его бойцовские качества и самоотдачу.

По ходу серии Пол получил неспортивный фол 1-й степени за удар Альварадо ногой в пах.

В шестом матче 36-летний Пол реализовал рекордные 14 из 14 с игры.

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