Хосе Альварадо: «Теперь Крис Пол знает мое имя»

Защитник «Пеликанс» после завершения серии с «Санз» (2-4) отдал должное разыгрывающему Крису Полу, выразив при этом мнение, что своей игрой заслужил уважение звездного игрока.

– игрок уровня Зала славы. Но теперь он знает мое имя», – сказал Альварадо.

При этом Пол во время пресс-конференции после шестой встречи с трудом произнес фамилию незадрафтованного игрока, отметив при этом его бойцовские качества и самоотдачу.

По ходу серии Пол получил неспортивный фол 1-й степени за удар Альварадо ногой в пах.

В шестом матче 36-летний Пол реализовал рекордные 14 из 14 с игры.