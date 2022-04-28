Виталий Фридзон: «Вторая игра с «Енисеем» показала, что мы расслабились. В баскетболе за это наказывают»

Защитник рассказал о настрое команды на третий матч серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ с .

«Изменения в планах на игру после второй встречи будут, но я не буду, естественно, о них рассказывать. Наверное, все будет зависеть именно от нас, от нашего настроя на игру, потому что нельзя расслабляться. Вторая игра показала, что мы расслабились, а есть такое баскетбольное правило, что если ты расслабляешься, то тебя наказывают. Мы должны подойти к игре так же серьезно, как и к первой встрече. Больше будет зависеть от нас, чем от них.

Чем интересен плей-офф? Надо выигрывать не только тогда, когда идет бросок. Надо выигрывать умением, желанием, стремлением. Не бывает, чтобы бросок шел в каждом матче, иначе ты был бы чемпионом заранее. Если не идет бросок, то надо выходить и играть, показывать тот баскетбол, в который мы умеем играть», – заявил Фридзон.

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