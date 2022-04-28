Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Зенит»

Теги результаты Зенит Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

В четверг, 28 апреля, в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третий матч

Енисей – Зенит
Дата проведения
28 апреля, 16.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

«Зенит» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные