Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Зенит»

В четверг, 28 апреля, в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Арена-Север»
«Зенит» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство
Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта