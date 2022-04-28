Хавьер Паскуаль: «Очень рады, что смогли одержать победу в этой не самой простой серии»

Теги Зенит Енисей Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после гостевой победы над «Енисеем» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (82:55, 3-0) признался, что команда очень рада выходу в следующий раунд.

«Очень рады, что смогли одержать победу в этой не самой простой серии и выйти в следующий раунд плей-офф. Я бы хотел поздравить «Енисей» и их тренера с тем, какую работу они проделали в этом сезоне.

Говоря о сегодняшней встрече, я не всем доволен. Шаг за шагом выстраивали игру. В атаке у нас не лучшим образом шел процент трехочковых бросков, однако большую часть игры контролировали подбор, допустили совсем небольшое количество ошибок.

Но я доволен игрой команды в обороне. Очень рад, что выиграли и вышли в следующий раунд», – сказал Паскуаль.

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