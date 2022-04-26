Кендрик Перкинс: «Кайри Ирвинг на 80% виноват в неудачах «Нетс»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающий Кайри Ирвинг является главным виновником неудачного сезона команды.

«Кевин Дюрэнт виноват на 5%, потому что он не смог направить команду в правильное русло, включая ситуацию с . Стив Нэш виноват на 15%, так как он не сумел создать для хорошие возможности на площадке во время этой серии плей-офф. Защита «Нетс» во время быстрых атак «Селтикс» – отражение неспособности Нэша организовать игру команды. 80% ответственности лежит на , потому что все началось из-за него.

Мы все знаем, что Дюрэнт, Ирвинг и Харден собирались продлить контракты перед стартом сезона. Этого не произошло. Затем начался предсезонный лагерь, и Кайри сказал всем, что собирается вакцинироваться, но не выполнил обещания. Тогда Джеймс Харден заявил, что не хочет больше в этом участвовать. пришлось форсировать события. Так они получили , который не играет. И теперь нужно как-то заставить Симмонса играть. А он решил, что будет сидеть до конца чемпионата. Все это было вызвано поступками Кайри Ирвинга с самого начала сезона», – заявил Перкинс.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство