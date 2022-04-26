Стив Нэш: «Мне бы хотелось продолжить работу с «Нетс». Симмонс и Харрис сделают команду сильнее»

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Главный тренер «Нетс» Стив Нэш подвел итоги сезона и поделился планами на будущее.

Бруклинцы стали единственной командой в первом раунде плей-офф-2022, которая проиграла свою серию всухую (0-4 от «Селтикс»).

«Мне нравилось тренировать, мне нравятся наши ребята и тренерский штаб, у нас в коллективе отличная атмосфера. Мне бы хотелось продолжить работу с «Нетс». Считаю, что Бен Симмонс и Джо Харрис сделают команду сильнее.

Мы через многое прошли в этом сезоне. Было очень непросто, но мы оставались единым целом. Я горжусь командой.

По ходу сезона после потери Кевина мы упали на самое дно зоны плей-офф, 10-е место, но не сдались и подарили себе этот шанс. Мы сильно выросли за это время, но не смогли продемонстрировать это в данный момент», – заявил Нэш.

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