Игроки и тренеры «Бруклина» хотели, чтобы Бен Симмонс сыграл в 4-м матче

Игроки и тренеры «Бруклина» были в недоумении, когда решил пропустить четвертый матч серии первого раунда плей-офф против , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, партнеры по команде и тренеры понимают проблемы Симмонса, но хотели, чтобы он проявил решимость и провел в матче хотя бы ограниченное количество игрового времени.

В понедельник Симмонс и его агент Рич Пол провели встречу с руководством «Нетс», чтобы обсудить план возможного возвращения игрока в состав.

Ранее Симмонс заявлял, что планирует дебютировать за «Бруклин» в четвертом матче. Однако в воскресенье трехкратный участник Матча всех звезд заявил, что у него болит спина, несмотря на то, что он участвовал в тренировках в течение всей недели.

«Бруклин» проиграл «Бостону» четвертый матч (112:116, 0-4) и завершил свои выступления в сезоне-2021/22.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?