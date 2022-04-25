Бен Симмонс и Рич Пол провели встречу с Шоном Марксом

Разыгрывающий и его агент Рич Пол провели встречу с генеральным менеджером клуба и руководством «Нетс». Стороны обсудили, как они будут решать физические и психологические проблемы, мешающие возвращению Симмонса на площадку, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Симмонс подтвердил желание выступать за «Нетс». Стороны согласились, что игрок успешно наращивал нагрузки в течение последних двух недель, но в конечном итоге понял, что продолжает испытывать психологические и физические проблемы. «Нетс» признают, что Симмонсу предстоит еще много работы, чтобы решить эти проблемы.

Сегодня в Бруклине «Нетс» встретятся с «Селтикс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф (0-3).

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