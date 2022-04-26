Кендрик Перкинс: «Бен Симмонс – милая курящая девушка, у которой нет парня»

Бывший игрок , ныне телевизионный эксперт иронично описал ситуацию, в которой находится разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс.

– та милая девушка, у которой нет парня. Никто не обращает на нее внимания, потому что она курит сигареты. Вот кто такой Бен Симмонс – милая курящая девушка», – заявил Перкинс.

Возвращение Симмонса на площадку после травмы позвоночника планировалось в четвертом матче серии плей-офф против (112:116, 0-4), но после третьей игры решение изменилось.

Таким образом, австралиец не провел ни одной встречи в нынешнем сезоне.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?