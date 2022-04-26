Чарльз Баркли: «Три игрока «Нетс» получат по 50 миллионов, где они возьмут остальных?»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт выразил сомнение относительно возможностей приобретать новых игроков в будущем.

«Они проиграли не во втором раунде и не в финале Восточной конференции. Их разгромили в первом раунде. Это не очень хорошо. Но еще интереснее, что их ждет в будущем. В медиа будет шум, будут критиковать Стива Нэша. Хотя, на мой взгляд, Нэш использовал все ресурсы, которые имел. Два лучших игрока выглядели плохо. И непонятно, что происходит с третьим парнем.

Проблема заключается в том, что три игрока будут зарабатывать по 50 миллионов долларов. Как они смогут набрать остальной состав? Кто захочет играть в такой команде? У них есть несколько средних игроков, двое из которых – хорошие игроки, а остальные ничего из себя не представляют. Они не смогут побеждать с тремя игроками. Ветераны, которые пришли за последние два года, уже не могут ничем помочь. Таким образом, главный вопрос – откуда они будут набирать новых игроков», – заявил Баркли.

В следующем сезоне форвард «Нетс» заработает 44,1 миллиона долларов, разыгрывающий – 35,4 миллиона долларов.

имеет опцию игрока и может заработать 36,7 миллиона долларов в сезоне-2022/23 или подписать новый контракт с увеличением заработной платы.

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