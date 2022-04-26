Чарльз Баркли: «Три игрока «Нетс» получат по 50 миллионов, где они возьмут остальных?»

Теги Бруклин НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли выразил сомнение относительно возможностей «Бруклина» приобретать новых игроков в будущем.

«Они проиграли не во втором раунде и не в финале Восточной конференции. Их разгромили в первом раунде. Это не очень хорошо. Но еще интереснее, что их ждет в будущем. В медиа будет шум, будут критиковать Стива Нэша. Хотя, на мой взгляд, Нэш использовал все ресурсы, которые имел. Два лучших игрока выглядели плохо. И непонятно, что происходит с третьим парнем.

Проблема заключается в том, что три игрока будут зарабатывать по 50 миллионов долларов. Как они смогут набрать остальной состав? Кто захочет играть в такой команде? У них есть несколько средних игроков, двое из которых – хорошие игроки, а остальные ничего из себя не представляют. Они не смогут побеждать с тремя игроками. Ветераны, которые пришли за последние два года, уже не могут ничем помочь. Таким образом, главный вопрос – откуда они будут набирать новых игроков», – заявил Баркли.

В следующем сезоне форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт заработает 44,1 миллиона долларов, разыгрывающий Бен Симмонс – 35,4 миллиона долларов.

Кайри Ирвинг имеет опцию игрока и может заработать 36,7 миллиона долларов в сезоне-2022/23 или подписать новый контракт с увеличением заработной платы.

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