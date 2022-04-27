Крис Пол получил технический после того, как Хосе Альварадо спровоцировал у него нарушение правила 8 секунд

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Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо в 5-м матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» вновь вынудил Криса Пола нарушить правило 8 секунд и совершить потерю.

Альварадо помешал Полу вовремя перевести мяч на другую половину площадки. Опытный разыгрывающий «Санз» возмутился решением арбитра и получил технический фол.

«Финикс» выиграл пятый матч у «Нового Орлеана» и вышел вперед в серии (112:97, 3-2). Пол завершил встречу с 22 очками, 11 передачами и 6 подборами. У Альварадо 12 очков и 2 перехвата.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1

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