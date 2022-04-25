Хосе Альварадо спровоцировал у Криса Пола нарушение правила 8 секунд

Разыгрывающий «Нового Орлеана» удачно отзащищался против лидера «Финикса» в одном из эпизодов четвертого матча между командами.

В четвертой четверти Альварадо помешал Полу вовремя перевести мяч на половину «Пеликанс».

Через несколько минут Хосе совершил фирменный перехват, подкравшись к Полу со спины.

На счету Альварадо 5 очков, 2 передачи и 2 перехвата, «Пеликанс» сравняли счет в серии (118:103, 2-2).

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1