Хосе Альварадо спровоцировал у Криса Пола нарушение правила 8 секунд

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо удачно отзащищался против лидера «Финикса» Криса Пола в одном из эпизодов четвертого матча между командами.
В четвертой четверти Альварадо помешал Полу вовремя перевести мяч на половину «Пеликанс».
Через несколько минут Хосе совершил фирменный перехват, подкравшись к Полу со спины.
На счету Альварадо 5 очков, 2 передачи и 2 перехвата, «Пеликанс» сравняли счет в серии (118:103, 2-2).
Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1