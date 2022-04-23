Скип Бэйлесс: «Крис Пол может выиграть титул и без Девина Букера, он по-прежнему побеждает в клатче, в отличие от Леброна»

Эксперт Fox Sports Крис Бэйлесс высоко оценил игру лидера «Финикса» Криса Пола в третьем матче серии плей-офф против «Нового Орлеана» (114:111, 2-1).

«Что ж, возможно, способен выиграть свой первый титул и без . Он снова это сделал – набрал 19 очков в заключительной четверти и победил в клатче. Он почти такой же старый, как Леброн, который больше не может так завершать матчи», – написал Бэйлесс в своем твиттер-аккаунте.

Пол завершил встречу с показателями 28 очков, 4 подбора и 14 передач без единой потери за 40 минут на площадке.

37-летний форвард ранее не сумел вывести свою команду в плей-офф.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?