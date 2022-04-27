ACB. «Бильбао» примет «Тенерифе», «Манреса» – «Бетис»

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В среду, 27 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут два матча.

«Бильбао» примет «Тенерифе», «Манреса» – «Бетис».

ACB

Регулярный чемпионат

Бильбао – Тенерифе
Дата проведения
27 апреля, 21.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Манреса – Бетис
Дата проведения
27 апреля, 21.30, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 23-7, Реал – 21-9, Ховентуд – 20-10, Валенсия – 20-10, Манреса – 19-11, Тенерифе – 19-11, Баскония – 17-13, Гран-Канария – 16-15, Мурсия – 16-15, Бреоган– 14-16, Бильбао – 14-16,  Уникаха – 13-17, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 11-19, Фуэнлабрада – 10-20, Сан-Пабло Бургос – 9-21, Бетис – 9-21, Андорра – 9-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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