ACB. «Валенсия» победила «Фуэнлабраду», «Ховентуд» одолел «Уникаху» и другие результаты

В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании прошли четыре матча.
«Валенсия» дома одержала уверенную победу над «Фуэнлабрадой». «Ховентуд» в напряженном матче одолел «Уникаху».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Бильбао Арена»
- Бильбао
- Гаудлок (18), Дельгадо (13 + 12 подборов), Уокер (4), Лус (0), Масюлис (0) – старт; Уити (17 + 4 блок-шота), Инглис (12), Хакансон (7), Рейес (5), Руссель (2).
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Ла Фонтета»
- Валенсия
- ван Россом (16), Тоби (14), Хэнлан (12), Пуэрто (7), Лабери (4) – старт; Лопес-Аростеги (18), Прадилья (12), Димитриевич (5), Дублевич (5 + 8 подборов), Клавер (2), Риверо (2).
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Бреоган
- Лукович (21), Калиноски (14), Сако (12), Эрик Кинтела (8), Убаль (2) – старт; Махалбашич (14 + 5 потерь), Крус (7), Серхи Кинтела (4), Качинас (0).
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Ховентуд
- Уиллис (14), Томич (9), Пол (8), Парра (7 + 7 подборов), Вивес (3) – старт; Рибас (14), Фелис (7), Бассас (5), Бускетс (5), Биргандер (4), Вентура (0), Маронка (0).
Положение команд: Барселона – 22-7, Реал – 20-9, Ховентуд – 20-10, Валенсия – 20-10, Манреса – 19-10, Тенерифе – 19-10, Баскония – 16-13, Гран-Канария – 16-14, Мурсия – 16-15, Бреоган– 14-16, Бильбао – 14-16, Уникаха – 13-17, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 10-19, Фуэнлабрада – 10-20, Сан-Пабло Бургос – 9-20, Бетис – 9-20, Андорра – 8-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?