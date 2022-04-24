ACB. «Валенсия» победила «Фуэнлабраду», «Ховентуд» одолел «Уникаху» и другие результаты

Теги результаты Ховентуд Уникаха чемпионат Испании Валенсия Фуэнлабрада Бильбао Мурсия Бреоган Сарагоса Баскетбол

В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Валенсия» дома одержала уверенную победу над «Фуэнлабрадой». «Ховентуд» в напряженном матче одолел «Уникаху».

ACB

Регулярный чемпионат

Бильбао – Мурсия 78:77 (21:15, 22:21, 14:26, 21:15)
Дата проведения
23 апреля, 19.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча
Бильбао
Гаудлок (18), Дельгадо (13 + 12 подборов), Уокер (4), Лус (0), Масюлис (0) – старт; Уити (17 + 4 блок-шота), Инглис (12), Хакансон (7), Рейес (5), Руссель (2).
Мурсия
Уэбб (18 + 9 подборов), Дэвис (16), Лима (13), Черапович (2), Бельяс (0) – старт; Макфэдден (11), Тэйлор (10), Рохас (4 + 8 подборов), Каце (3), Радович (0).

Валенсия – Фуэнлабрада 97:79 (27:22, 20:17, 26:25, 24:15)
Дата проведения
23 апреля, 19.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия
ван Россом (16), Тоби (14), Хэнлан (12), Пуэрто (7), Лабери (4) – старт; Лопес-Аростеги (18), Прадилья (12), Димитриевич (5), Дублевич (5 + 8 подборов), Клавер (2), Риверо (2).
Фуэнлабрада
Читэм (18), Эмегано (13), Самар (11), Мейндл (8), Александер (6) – старт; Питерс (11), Ристич (8), Новак (2), Фернандес (2), Гонсалес (0).

Бреоган – Сарагоса 82:85 (14:15, 22:20, 20:22, 26:28)
Дата проведения
23 апреля, 21.45, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча
Бреоган
Лукович (21), Калиноски (14), Сако (12), Эрик Кинтела (8), Убаль (2) – старт; Махалбашич (14 + 5 потерь), Крус (7), Серхи Кинтела (4), Качинас (0).
Сарагоса
Радончич (10), Боун (8), Сан-Мигель (3), Хлинасон (3), Юста (2) – старт; Килпатрик (23), Вачиньски (14), Феррари (8), Мековулу (7), Томпсон (4), Кук (3).

Ховентуд – Уникаха 76:70 (15:17, 27:12, 16:25, 18:16)
Дата проведения
23 апреля, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча
Ховентуд
Уиллис (14), Томич (9), Пол (8), Парра (7 + 7 подборов), Вивес (3) – старт; Рибас (14), Фелис (7), Бассас (5), Бускетс (5), Биргандер (4), Вентура (0), Маронка (0).
Уникаха
Брисуэла (14 + 6 потерь), Оливер (12 + 11 подборов), Баррейро (11), Диас (6), Герреро (0) – старт; Фернандес (13), Кравич (8 + 7 подборов), Бутей (4), Нзоса (2), Муни (0), Алонсо (0).

Положение команд: Барселона – 22-7, Реал – 20-9, Ховентуд – 20-10, Валенсия – 20-10, Манреса – 19-10, Тенерифе – 19-10, Баскония – 16-13, Гран-Канария – 16-14, Мурсия – 16-15, Бреоган– 14-16, Бильбао – 14-16,  Уникаха – 13-17, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 10-19, Фуэнлабрада – 10-20, Сан-Пабло Бургос – 9-20, Бетис – 9-20, Андорра – 8-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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