ACB. «Валенсия» победила «Фуэнлабраду», «Ховентуд» одолел «Уникаху» и другие результаты

В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании прошли четыре матча.

дома одержала уверенную победу над «Фуэнлабрадой». в напряженном матче одолел «Уникаху».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона – 22-7, Реал – 20-9, Ховентуд – 20-10, Валенсия – 20-10, Манреса – 19-10, Тенерифе – 19-10, Баскония – 16-13, Гран-Канария – 16-14, Мурсия – 16-15, Бреоган– 14-16, – 14-16, – 13-17, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 10-19, Фуэнлабрада – 10-20, Сан-Пабло Бургос – 9-20, Бетис – 9-20, Андорра – 8-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

Чемпион или нет? Проверьте свои знания по истории НБА