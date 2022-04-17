ACB. «Реал» примет «Бреоган», «Баскония» встретится с «Валенсией» и другие матчи

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В воскресенье, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут пять матчей.

Занимающий второе место «Реал» примет на своей арене «Бреоган», «Баскония» встретится дома с «Валенсией».

ACB

Регулярный чемпионат

Уникаха – Тенерифе
Дата проведения
17 апреля, 13.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Реал – Бреоган
Дата проведения
17 апреля, 13.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Гран-Канария – Бильбао
Дата проведения
17 апреля, 14.00
Онлайн матча

Битси Баскония – Валенсия
Дата проведения
17 апреля, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Манреса – Мурсия
Дата проведения
17 апреля, 21.00, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 22-7, Реал – 19-9, Ховентуд – 19-10, Манреса – 18-10, Валенсия – 18-10, Тенерифе – 18-10, Баскония – 16-12, Мурсия – 16-13, Гран-Канария – 15-14, Бреоган– 14-14, Бильбао – 13-15,  Уникаха – 13-15, Фуэнлабрада – 10-19, Обрадойро – 10-19, Сарагоса – 10-19, Сан-Пабло Бургос – 9-20, Бетис – 9-20 Андорра – 8-21,.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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