ACB. «Сарагоса» – «Барселона», «Ховентуд» против «Фуэнлабрады» и другие матчи

В субботу, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

примет «Барселону», дома сыграет против «Фуэнлабрады».

ACB

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Фуэнлабрада Дата проведения 16 апреля, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Положение команд: – 22-6, Реал – 19-9, Ховентуд – 18-10, Манреса – 18-10, Валенсия – 18-10, Тенерифе – 18-10, Баскония – 16-12, Мурсия – 16-13, Гран-Канария – 15-14, Бреоган– 14-14, Бильбао – 13-15, Уникаха – 13-15, Фуэнлабрада – 10-18, Обрадойро – 9-19, Сарагоса – 9-19, – 9-19, Андорра – 8-20, – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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