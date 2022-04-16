ACB. «Сарагоса» – «Барселона», «Ховентуд» против «Фуэнлабрады» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Барселона чемпионат Испании Фуэнлабрада Бетис Сарагоса Обрадойро Сан-Пабло Бургос Андорра Баскетбол

В субботу, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Сарагоса» примет «Барселону», «Ховентуд» дома сыграет против «Фуэнлабрады».

ACB

Регулярный чемпионат

Сан-Пабло Бургос – Обрадойро
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Coliseum Burgos»
Онлайн матча

Андорра – Бетис
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Ховентуд – Фуэнлабрада
Дата проведения
16 апреля, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Сарагоса – Барселона
Дата проведения
16 апреля, 21.45, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 22-6, Реал – 19-9, Ховентуд – 18-10, Манреса – 18-10, Валенсия – 18-10, Тенерифе – 18-10, Баскония – 16-12, Мурсия – 16-13, Гран-Канария – 15-14, Бреоган– 14-14, Бильбао – 13-15,  Уникаха – 13-15, Фуэнлабрада – 10-18, Обрадойро – 9-19, Сарагоса – 9-19, Сан-Пабло Бургос – 9-19, Андорра – 8-20, Бетис – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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