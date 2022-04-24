ACB. «Реал» в гостях сыграет с «Бетисом», «Барселона» примет «Тенерифе» и другие матчи

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В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут пять матчей.

Лидер чемпионата «Барселона» примет «Тенерифе». Занимающий второе место «Реал» в гостях сыграет с «Бетисом».

ACB

Регулярный чемпионат

Андорра – Сан-Пабло Бургос 73:71 OT (9:19, 11:13, 22:20, 23:13, 8:6)
Дата проведения
24 апреля, 13.30, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча
Андорра
Ханна (13), Паули (12), Олумуйива (6 + 7 подборов), Кроуфорд (5), Йовет (2) – старт; Миллер-Макинтайр (18 + 7 подборов), Франке (8), Йелинек (7), Клайн (2), Артеага (0), Дианье (0).
Сан-Пабло Бургос
Филлип (13), Эдди (12), Бените (10), Нноко (8 + 9 подборов), Ренфро (5) – старт; Клеммонс (8 + 5 потерь), Николич (5), Рабаседа (5), Салаш (5), Гарсия (0).

Бетис – Реал 69:71 (16:18, 20:9, 9:20, 24:24)
Дата проведения
24 апреля, 13.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
Онлайн матча
Бетис
Браун (14), Бертанс (13), Джонсон (9), Эванс (7 + 10 передач), Пасечник (7) – старт; Уайли (10), Баэс (5), Цветкович (2), Альмасан (2).
Реал
Ябуселе (16 + 9 подборов), Уильямс-Госс (13), Тавареш (10 + 14 подборов), Абальде (7), Нуньес (2) – старт; Серхио Юль (8), Ханга (7 + 7 подборов), Пуарье (5), Рэндолф (3), Козюр (0).

Битси Баскония – Манреса 83:66 (4 четверть)
Дата проведения
24 апреля, 18.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Барселона – Тенерифе
Дата проведения
24 апреля, 19.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Обрадойро – Гран-Канария
Дата проведения
24 апреля, 21.00
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 22-7, Реал – 20-9, Ховентуд – 20-10, Валенсия – 20-10, Манреса – 19-10, Тенерифе – 19-10, Баскония – 16-13, Гран-Канария – 16-14, Мурсия – 16-15, Бреоган– 14-16, Бильбао – 14-16,  Уникаха – 13-17, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 10-19, Фуэнлабрада – 10-20, Сан-Пабло Бургос – 9-20, Бетис – 9-20, Андорра – 8-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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