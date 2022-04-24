ACB. «Реал» в гостях сыграет с «Бетисом», «Барселона» примет «Тенерифе» и другие матчи

В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут пять матчей.

Лидер чемпионата «Барселона» примет . Занимающий второе место «Реал» в гостях сыграет с .

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 22-7, – 20-9, Ховентуд – 20-10, Валенсия – 20-10, Манреса – 19-10, Тенерифе – 19-10, – 16-13, Гран-Канария – 16-14, Мурсия – 16-15, Бреоган– 14-16, – 14-16, – 13-17, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 10-19, Фуэнлабрада – 10-20, Сан-Пабло Бургос – 9-20, Бетис – 9-20, Андорра – 8-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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