Виктор Оладипо: «Когда Бог поставил передо мной препятствие, я мог остановиться, а мог пройти через него»

Защитник после 5-го матча серии плей-офф против «Атланты» (97:94, 4-1) рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается на протяжении всей жизни.

«Я начал бороться еще до того, как родился. Посмотрите на мою биографию, посмотрите, как я добрался до этого момента, от школы до университета и до сегодняшнего дня. Меня всегда списывали со счетов.

Когда Бог поставил передо мной препятствие, я мог остановиться, а мог пройти через него. И я до сих пор через него прохожу. Ни одно оружие, созданное против меня, не будет иметь успеха», – заявил 29-летний игрок.

Оладипо провел первые три матча серии на скамейке запасных, но получил место в стартовой пятерке в отсутствие и набрал в матче 23 очка.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?