Виктор Оладипо: «Джимми Батлер ненавидит меня? Забавный слух»

Защитник во время пресс-конференции после четвертого матча серии с «Атлантой» (110:86, 3-1) с сарказмом отреагировал на слухи по поводу его плохих взаимоотношений с лидером команды Джимми Батлером.

По информации телеведущего , Оладипо не играл в первых встречах серии с «Хоукс» (2-0) из-за Батлера.

«Кстати, ребят, ненавидит меня... Это забавный слух», – сказал Оладипо, после чего поприветствовал Джимми.

В воскресенье Оладипо набрал 6 очков, 8 подборов и 4 передачи за 23 минуты.

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