Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра попал в протокол по COVID-19.
Место Споэльстры на скамейке «Хит» во вчерашнем матче против «Торонто» (114:109) занял его ассистент Крис Куинн. Ожидается, что тренер вернется до начала плей-офф.
Примечательно, что в отсутствие Споэльстры защитник Виктор Оладипо вернулся в ротацию и провел лучший матч в сезоне, набрав 21 очко, 3 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.
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