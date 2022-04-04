Эрик Споэльстра попал в протокол по COVID-19

Главный тренер попал в протокол по COVID-19.

Место Споэльстры на скамейке «Хит» во вчерашнем матче против (114:109) занял его ассистент . Ожидается, что тренер вернется до начала плей-офф.

Примечательно, что в отсутствие Споэльстры защитник вернулся в ротацию и провел лучший матч в сезоне, набрав 21 очко, 3 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.

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