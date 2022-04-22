Скип Бэйлесс: «Батлер сказал, что не хочет играть вместе с Оладипо»

Телеведущий Скип Бэйлесс поделился инсайдом по поводу отсутствия защитника в ротации в плей-офф-2022.

По информации Бэйлесса, Оладипо не играл в первых двух встречах серии с «Атлантой» (2-0) из-за лидера флоридцев .

«В обоих матчах Оладипо не появлялся на площадке. Почему? Мне рассказали, что это связано с Джимми. Батлер прямо сказал Споэльстре: «Я не хочу играть вместе с Оладипо», – заявил Бэйлесс.

Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть