Джимми Батлер: «Не говорил ничего такого про Оладипо»

Лидер опроверг информацию о том, что плохо относится к защитнику и не хочет играть вместе с ним.

По информации телеведущего Скипа Бэйлесса, Оладипо не играл в первых встречах серии с «Хоукс» (2-0) из-за Батлера.

«Что поделать, я привык быть плохим парнем.

Я люблю парней в нашей команде. Вик был важной частью победы в четвертом матче. Он заслужил право выйти на площадку.

Я не говорил ничего такого про Оладипо. Это исходит не от меня.

Повторял ему, что надо оставаться собой, оставаться агрессивным и ждать, когда назовут твою фамилию. Это случилось», – заявил Батлер.

В воскресенье в четвертом матче серии с «Атлантой» (110:86, 3-1) Оладипо набрал 6 очков, 8 подборов и 4 передачи за 23 минуты.

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