Джимми Батлер: «Не говорил ничего такого про Оладипо»

Лидер «Майами» Джимми Батлер опроверг информацию о том, что плохо относится к защитнику Виктору Оладипо и не хочет играть вместе с ним.
По информации телеведущего Скипа Бэйлесса, Оладипо не играл в первых встречах серии с «Хоукс» (2-0) из-за Батлера.
«Что поделать, я привык быть плохим парнем.
Я люблю парней в нашей команде. Вик был важной частью победы в четвертом матче. Он заслужил право выйти на площадку.
Я не говорил ничего такого про Оладипо. Это исходит не от меня.
Повторял ему, что надо оставаться собой, оставаться агрессивным и ждать, когда назовут твою фамилию. Это случилось», – заявил Батлер.
В воскресенье в четвертом матче серии с «Атлантой» (110:86, 3-1) Оладипо набрал 6 очков, 8 подборов и 4 передачи за 23 минуты.