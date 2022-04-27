Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Парма» примет «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» – ЦСКА

В среду, 27 апреля, состоятся третьи матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Пермская «Парма» на своем паркете попытается сократить отставание в серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (0-2).
«Нижний Новгород» постарается продлить противостояние с московским ЦСКА (0-2).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 27 апреля, 18.00, «УДС Молот»
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 27 апреля, 20.00, «КРК Нагорный»
ЦСКА ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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