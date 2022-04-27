Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Парма» примет «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» – ЦСКА

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Парибет Баскетбол

В среду, 27 апреля, состоятся третьи матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Пермская «Парма» на своем паркете попытается сократить отставание в серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (0-2).

«Нижний Новгород» постарается продлить противостояние с московским ЦСКА (0-2).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Парма-Парибет – Локомотив-Кубань
Дата проведения
27 апреля, 18.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-0

Нижний Новгород – ЦСКА
Дата проведения
27 апреля, 20.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ

«Зенит» подвинул ЦСКА в Единой Лиге. Пока – в молодежной

«Это как сон для любого фаната баскетбола». Даниил Касаткин рассказывает о 3 годах в США и возвращении в Россию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные