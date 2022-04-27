Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Парма» примет «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» – ЦСКА

В среду, 27 апреля, состоятся третьи матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ.

Пермская на своем паркете попытается сократить отставание в серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (0-2).

постарается продлить противостояние с московским ЦСКА (0-2).

лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

ведет в серии – 2-0

ЦСКА ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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