Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА принимает «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» встретится дома с «Пармой»

В воскресенье, 24 апреля, проходят вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Московский ЦСКА принимает на своей площадке «Нижний Новгород» (1-0). Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома встретится с пермской «Пармой» (1-0).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 24 апреля, 15.00, «Мегаспорт»
ЦСКА ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 24 апреля, 17.00, «Баскет-холл»
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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