Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА принимает «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» встретится дома с «Пармой»

В воскресенье, 24 апреля, проходят вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ.

Московский принимает на своей площадке (1-0). Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома встретится с пермской (1-0).

лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

ЦСКА ведет в серии – 1-0

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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