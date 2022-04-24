Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА принимает «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» встретится дома с «Пармой»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Парибет Баскетбол

В воскресенье, 24 апреля, проходят вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА принимает на своей площадке «Нижний Новгород» (1-0). Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома встретится с пермской «Пармой» (1-0). 

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

ЦСКА – Нижний Новгород 87:82 (4 четверть)
Дата проведения
24 апреля, 15.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 1-0

Локомотив-Кубань – Парма-Парибет
Дата проведения
24 апреля, 17.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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