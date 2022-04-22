Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА выиграл 1-й матч у «Нижнего Новгорода», «Локомотив-Кубань» повел 1-0 в серии с «Пармой»

В пятницу, 22 апреля, стартовали две серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома обыграл пермскую «Парму» (76:70, 1-0). Московский ЦСКА выиграл первый матч у «Нижнего Новгорода» (78:64, 1-0).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.30, «Баскет-холл»
- Локомотив-Кубань
- Мотли (18 + 7 подборов + 6 потерь), Макколлум (9), Паунич (7), Емченко (4), Ильницкий (4 + 14 подборов) – старт; Барфорд (12), Щербенев (11), Мартюк (9), Ведищев (2), Сычков (0).
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 22 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Милутинов (19 + 17 подборов), Швед (16 + 5 потерь), Уэйр (12), Курбанов (5), Антонов (4) – старт; Клайберн (17 + 8 подборов), Хоменко (3), Ухов (2), Фримен (0), Лопатин (0), Жеребко (0), Ивлев (0).
- Нижний Новгород
- Астапкович (19), Торопов (19), М.Кулагин (12 + 5 потерь), Бабурин (6 + 9 передач), Чадов (2) – старт; Платонов (5), Алексеев (1), Карданахишвили (0), Антипов (0).
ЦСКА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?