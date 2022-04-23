Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Зенит» обыграл «Енисей» с разницей «+49», УНИКС победил «Автодор»

В субботу, 23 апреля, прошли два матча серий 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ.

Санкт-петербургский на своей арене разгромил красноярский с разницей «+49».

Казанский дома одержал уверенную победу над саратовским - 106:76.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

В серии впереди «Зенит» – 1-0

В серии впереди УНИКС – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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