Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Зенит» обыграл «Енисей» с разницей «+49», УНИКС победил «Автодор»

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В субботу, 23 апреля, прошли два матча серий 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» на своей арене разгромил красноярский «Енисей» с разницей «+49».

Казанский УНИКС дома одержал уверенную победу над саратовским «Автодором» - 106:76.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Зенит – Енисей 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13)
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Карасев (19), Пойтресс (13), Мики (12), Д.Кулагин (8 + 7 передач), Захаров (6) – старт; Вольхин (11), Фридзон (10), Бэрон (9), Зубков (6), Картер (5), Моня (5), Пушков (0).
Енисей
Якушин (9), Герасимов (5), Викторов (2), Томпсон (2), Гудумак (0) – старт; Мотовилов (18), Трушкин (7), Сонько (6), Балашов (4), Митусов (2), Винник (0).

В серии впереди «Зенит» – 1-0

УНИКС – Автодор 106:76 (23:18, 33:22, 25:21, 25:15)
Дата проведения
23 апреля, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Мэйо (16), Браун (14 + 8 передач), Воронцевич (9), Комолов (5), Лазарев (2) – старт; Шакич (14), Джонсон (13), Зайцев (11), Джекири (9), Узинский (6), Клименко (4), Списсу (3).
Автодор
Михайловский (18 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Минченко (16 + 8 подборов), Сергеев (12), Квитковских (12 + 5 потерь), Карванен (0) – старт; Иванов (6), Печкин (5), Петенев (3), Пранаускис (2), Рейш (2), Федоров (0).

В серии впереди УНИКС – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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