Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Зенит» обыграл «Енисей» с разницей «+49», УНИКС победил «Автодор»

В субботу, 23 апреля, прошли два матча серий 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Санкт-петербургский «Зенит» на своей арене разгромил красноярский «Енисей» с разницей «+49».
Казанский УНИКС дома одержал уверенную победу над саратовским «Автодором» - 106:76.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Карасев (19), Пойтресс (13), Мики (12), Д.Кулагин (8 + 7 передач), Захаров (6) – старт; Вольхин (11), Фридзон (10), Бэрон (9), Зубков (6), Картер (5), Моня (5), Пушков (0).
В серии впереди «Зенит» – 1-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Мэйо (16), Браун (14 + 8 передач), Воронцевич (9), Комолов (5), Лазарев (2) – старт; Шакич (14), Джонсон (13), Зайцев (11), Джекири (9), Узинский (6), Клименко (4), Списсу (3).
- Автодор
- Михайловский (18 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Минченко (16 + 8 подборов), Сергеев (12), Квитковских (12 + 5 потерь), Карванен (0) – старт; Иванов (6), Печкин (5), Петенев (3), Пранаускис (2), Рейш (2), Федоров (0).
В серии впереди УНИКС – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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