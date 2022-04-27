Лэй-ап Джа Морэнта за секунду до конца принес «Мемфису» победу над «Миннесотой» в 5-м матче

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт принес своей команде победу в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (111:109), забросив лэй-ап за секунду до конца четвертой четверти.

«Гризлис» повели в серии со счетом 3-2 и находятся в одном шаге от выхода во второй раунд.

Морэнт стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков, а также сделал 13 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 5 потерь за 44,5 минуты на площадке.

Вчера лидер «Мемфиса» был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2021/22.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

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