Тэйлор Дженкинс оштрафован на 15 тысяч долларов за критику судейства

Главный тренер оштрафован на 15 000 долларов за публичную критику судейства в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты» (118:119, 2-2).

«Никогда не видел более непоследовательного и наглого судейства. Это позор. У меня нет слов», – заявил тренер после матча.

Игроки «Миннесоты» реализовали 31 из 40 с линии штрафных, у «Мемфиса» – 19 из 25. Стартовая пятерка «Гризлис» в сумме получила 25 персональных фолов.

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