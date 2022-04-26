Джа Морэнт отдал награду самому прогрессирующему игроку Десмонду Бэйну

Теги Мемфис НБА фото Джа Морэнт Десмонд Бэйн Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт отдал награду самому прогрессирующему игроку одноклубнику Десмонду Бэйну.

Морэнт был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2021/22 в понедельник. Лидер «Гризлис» выложил фотографию коробки с призом, которую оставил на кухне товарища по команде.

Фото Джа Морэнт

«Ты заслужил ее», – написал Джа.

Бэйн – 30-й номер драфта-2020. В дебютном сезоне он выходил в старте в 17 из 68 матчей, в нынешнем розыгрыше – в 76. Десмонд набирал 18,2 очка в среднем за игру (на 9 больше, чем в первом сезоне) с линейкой 46/44/90.

Бэйн также набирал 4,4 подбора, 2,7 передачи и 1,2 перехвата.

В официальном голосовании журналистов Бэйн занял 5-е место.

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