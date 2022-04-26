Джа Морэнт отдал награду самому прогрессирующему игроку Десмонду Бэйну

Разыгрывающий Джа Морэнт отдал награду самому прогрессирующему игроку одноклубнику .

Морэнт был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2021/22 в понедельник. Лидер «Гризлис» выложил фотографию коробки с призом, которую оставил на кухне товарища по команде.

Фото Джа Морэнт

«Ты заслужил ее», – написал Джа.

Бэйн – 30-й номер драфта-2020. В дебютном сезоне он выходил в старте в 17 из 68 матчей, в нынешнем розыгрыше – в 76. Десмонд набирал 18,2 очка в среднем за игру (на 9 больше, чем в первом сезоне) с линейкой 46/44/90.

Бэйн также набирал 4,4 подбора, 2,7 передачи и 1,2 перехвата.

В официальном голосовании журналистов Бэйн занял 5-е место.

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