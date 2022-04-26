Джа Морэнт признан самым прогрессирующим игроком сезона НБА

Разыгрывающий официально признан самым прогрессирующим игроком НБА в сезоне-2021/22.

22-летний Морэнт получил уже вторую индивидуальную награду НБА за три сезона в лиге. В дебютном для него розыгрыше разыгрывающего признали лучшим новичком.

Джа стал первым игроком «Гризлис», который получил приз MIP, а также первым в истории НБА, кого называли самым прогрессирующим и лучшим новичком.

Морэнт в завершившейся регулярке выдал лучшие показатели в карьере по набранным очкам (27,4 в среднем за игру), подборам (5,7), перехватам (1,2) и проценту попадания с игры (49,3%). В прошлом сезоне Джа набирал 19,1 очка за игру.

«Мемфис» завершил чемпионат с показателем 56-26, что является повторением лучшего результата в клубной истории.

Морэнт получил 38 первых мест в голосовании журналистов и 221 итоговый балл. Вторым финишировал Деджонте Мюррэй («Сперс»), третьим – Дариус Гарлэнд («Кавальерс»).

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА