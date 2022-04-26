НБА. Плей-офф. «Майами» сыграет с «Атлантой», «Мемфис» примет «Миннесоту», «Финикс» – «Новый Орлеан»

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Во вторник, 26 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Майами» постарается завершить победой серию с «Атлантой» (3-1).

«Мемфис» примет на своей арене «Миннесоту» (2-2), а «Финикс» – «Новый Орлеан» (2-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Майами – Атланта
Дата проведения
27 апреля, 02.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-1

Мемфис – Миннесота
Дата проведения
27 апреля, 02.30, «FedExForum»
Онлайн матча

В серии равенство – 2-2

Финикс – Новый Орлеан
Дата проведения
27 апреля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

В серии равенство – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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