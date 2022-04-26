НБА. Плей-офф. «Майами» сыграет с «Атлантой», «Мемфис» примет «Миннесоту», «Финикс» – «Новый Орлеан»

Во вторник, 26 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Майами» постарается завершить победой серию с «Атлантой» (3-1).

примет на своей арене «Миннесоту» (2-2), а «Финикс» – (2-2).

Первый раунд

ведет в серии – 3-1

В серии равенство – 2-2

В серии равенство – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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