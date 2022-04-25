В «Нетс» «удивлены и разочарованы» новостью о пропуске Симмонсом 4-го матча (ESPN)

В воскресенье незадолго до своего долгожданного дебюта в сезоне разыгрывающий «Нетс» сообщил команде о возвращении болей в спине. Клуб решил не включать его в заявку на четвертый матч серии против «Селтикс» (0-3), который состоится в понедельник.

Сообщается, что прозвучавшее после 10 дней безболезненных тренировок и увеличения активности после восстановления от грыжи межпозвоночного диска заявление Симмонса была встречено в команде с удивлением и разочарованием. «Нетс» надеялись, что Бен постарается помочь находящимся на грани вылета из плей-офф бруклинцам, сыграв с ограничением времени.

Игроки «Нетс» и главный тренер Стив Нэш публично заявили, что не знали, сыграет ли Симмонс в четвертой встрече. Как отмечают источники, австралиец и ранее подробно обсудили план его дебюта, который должен был состояться в понедельник.

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