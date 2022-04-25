Чарльз Баркли: «Дошло до того, что партнеры Симмонса по команде спрашивают: «Этот чувак хочет играть в баскетбол?»

Легенда НБА Чарльз Баркли заявил, что разыгрывающий разочаровал не только болельщиков, но и своих партнеров по команде.

«Меня не волнуют болельщики. Да, болельщики играют важную и значимую роль, но когда тебя не уважают игроки, это большая проблема. Это проблема, когда игроки говорят: «Мы не можем рассчитывать на этого чувака». Как и болельщики, они приходят, когда дела идут хорошо, и отворачиваются, когда дела идут плохо.

Дошло до того, что партнеры Бена по команде спрашивают: «Эй, этот чувак хочет играть в баскетбол?» Очевидно, это произошло в «Филадельфии». Теперь это происходит в «Бруклине», – сказал Баркли.

Вчера стало известно, что Симмонс, который планировал дебютировать за «Нетс» в 4-м матче серии плей-офф против (0-3), по-прежнему испытывает проблемы со спиной и не выйдет на площадку.

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