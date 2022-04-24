Бен Симмонс не сыграет в 4-м матче с «Бостоном»

Разыгрывающий не примет участие в четвертом матче серии плей-офф против «Бостона» (0-3) в понедельник.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, восстановление Симмонса после травмы спины шло по плану, однако было принято решение не задействовать его в игре.

Ранее главный тренер «Нетс» заявил, что на участие игрока в четвертом мачте серии влияет множество факторов.

Симмонс не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за психологических проблем и повреждения позвоночника.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий