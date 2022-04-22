Джа Морэнт – о болельщиках «Миннесоты»: «Я не уважаю их так же, как они не уважают меня»

Разыгрывающий на последних секундах 3-го матча серии плей-офф против «Миннесоты» (104:95, 2-1) попросил мяч и запустил его в воздух, после чего произнес несколько слов в адрес трибун «Таргет-центра».

На протяжении всего матча зрители освистывали Морэнта каждый раз, когда он касался мяча, а также поддерживали Патрика Беверли, когда тот показывал жест «слишком маленький» в адрес Морэнта.

«Я не уважаю их так же, как они не уважают меня. Вот почему я подбросил мяч в воздух в конце матча. Я специально попросил для этого мяч.

Это было нашей целью. Приехать и выиграть матч на выезде, чтобы их болельщики разошлись по домам злыми. Сегодня после этого поражения, наверное, многие напьются», – сказал Морэнт после игры.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?