Патрик Беверли дважды назвал Джа Морэнта «слишком маленьким» за первые 3 минуты матча

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Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли за первые три минуты матча против «Мемфиса» дважды показал жест «слишком маленький» в адрес Джа Морэнта.

«Тимбервулвс» начали встречу с рывка 12:0. Во второй четверти преимущество хозяев площадки увеличилось до 26 очков, однако «Гризлис» сумели отыграть отставание и выиграть матч со счетом 104:95 (2-1).

Морэнт оформил трипл-дабл – 16 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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