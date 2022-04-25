Скип Бэйлесс: «Зря я говорил, что «Мемфис» станет лучшим на Западе. Морэнт обернулся Джа Дюрэнтом»

Телеведущий Скип Бэйлесс сомневается, что его прогноз о победе в плей-офф на Западе и выходе команды в финал плей-офф оправдается.

После четырех матчей в серии первого раунда «Гризлис» – «Вулвс» равенство 2-2.

«Зря я говорил, что «Мемфис» станет лучшим на Западе. Я ставил на Джа... а он обернулся Джа Дюрэнтом.

Джа так праздновал и разглагольствовал после побед во втором и третьем матчах, как будто серия уже завершена. Посмотрите, как скромен был Таунс после того, как привел «Миннесоту» к победе в четвертой встрече. Он сказал, что предстоит еще многое сделать. Теперь я не удивлюсь, если именно они выиграют серию», – написал Бэйлесс.

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