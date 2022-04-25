Джош Ричардсон: «Месси – Леброн, Мбаппе – Морэнт, Неймар – Ирвинг»

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Свингмен «Сан-Антонио» Джош Ричардсон провел параллель между известными футболистами и баскетболистами.

По мнению Ричардсона, Лионель Месси – это Леброн Джеймс,

Роберт Левандовски – Кевин Дюрэнт,

Мо Салах – Джеймс Харден,

Килиан Мбаппе – Джа Морэнт,

Неймар – Кайри Ирвинг,

Букайо Сака – Дариус Гарлэнд,

Александр Ляказетт – Крис Пол.

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