Джош Ричардсон: «Месси – Леброн, Мбаппе – Морэнт, Неймар – Ирвинг»

Свингмен «Сан-Антонио» Джош Ричардсон провел параллель между известными футболистами и баскетболистами.
По мнению Ричардсона, Лионель Месси – это Леброн Джеймс,
Роберт Левандовски – Кевин Дюрэнт,
Мо Салах – Джеймс Харден,
Килиан Мбаппе – Джа Морэнт,
Неймар – Кайри Ирвинг,
Букайо Сака – Дариус Гарлэнд,
Александр Ляказетт – Крис Пол.
Говорят, Бензема и Златан после 30 – «как хорошее вино, с годами только лучше». А с вином и правда так?🍷
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